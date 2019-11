KTAMS, son 9 yılda toplam 21 kadının cinayete kurban gittiğini ve devletin şiddet mağduru kadınları korumada yetersiz kaldığını belirterek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin işlevsel hale gelmesini talep etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hızla değişen nüfus yapısına paralel olarak artan şiddet karşısında, devletin şiddet mağduru kadınları korumada yetersiz kaldığını söyleyerek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin işlevsel hale gelmesini talep etti.

Bengihan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin Toplumsal Cinsiyet temelli ayrımcılığı ve kadına yönelik şiddeti önlemek adına çok önemli bir adım atılacağını kaydetti.

Bengihan 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde hem dünyada, hem de ülkede şiddet ve özellikle kadına yönelik şiddetin en sık yaşanan sosyal sorunlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “Fiziki, psikolojik, ekonomik, cinsel ihmal gibi geçmişten günümüze farklı düzeylerde ve şekillerde görülse de her zaman var olmuştur” dedi.

Gerek kamusal alanda, gerekse özel yaşamda meydana gelen kadına yönelik şiddetin, kadınların yaşam, eğitim, gelişim toplumsal ve ekonomik yaşama katılım gibi temel insan hakları ve özgürlüklerini ihlal eden önemli bir toplumsal sorun olduğuna işaret eden Bengihan, ülkede son yıllarda her türlü şiddetin hızla yayılıyor olmasının en önemli nedenlerinden birinin uygulanan nüfus politikaları olduğunu görüşünü savundu.

Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hızla değişen nüfus yapısına paralel olarak artan şiddet karşısında devlet şiddet mağduru kadınları korumada yetersiz kalmaktadır. Uzun yıllar üzerinde çalışıp yasası hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi halen tam teşekküllü işlevsel hale getirilememiştir. Bunun işlevsel hale gelmesi ile Toplumsal Cinsiyet temelli ayrımcılığı ve kadına yönelik şiddeti önlemek adına çok önemli bir adım atılacaktır.”

2019 YILINDA 780 ŞİDDET MAĞDURU…SON 9 YILDA TOPLAM 21 KADIN CİNAYETE KURBANI

Kadına karşı şiddete müdahale şubesinin şu an şiddet mağduru başvuruları inceleyip gerekli müdahaleleri yaptığını söyleyen Bengihan, şube kurulmadan önce KKTC genelinde 2017 yılında 305, 25 Kasım 2018’e kadar ise 269 şiddet başvurusu olduğunu anımsattı.

Bengihan, şube kurulduktan bugüne kadar olan başvuru sayısının ise 883 olduğunu, 2019 yılında yapılan 780 şiddet mağdurunun 481’inin Lefkoşa, 111’inin Mağusa, 115'inin Girne, 44’ünün Güzelyurt ve 29’unun da İskele’den olduğunun görüldüğünü, son 9 yılda toplam 21 kadının cinayete kurban gittiğini vurguladı.

Bengihan şöyle devam etti:

“KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu olarak, Toplumsal Cinsiyet normlarından kaynaklı olarak toplumların söz konusu fiziksel, cinsel, psikolojik olaylarını görmezden gelip üzerini örtmeleri gerektiğini ve bu konuda devletimizin gerek kadın sığınma evlerini ve gerekse gerekli olan bilinçlendirme çalışmalarını sivil toplum örgütleriyle birlikte işbirliği içinde artırılmasını şiddet uygulayanın ve uygulananın da psikolojik destek alması için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bir an önce tam teşekküllü olarak hizmete geçmesini talep ediyoruz.”

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ALGISI ARAŞTIRMASI

Bengihan, Kıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıToplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreterliği’nin, Eylül 2019 “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı Araştırması”na da dikkat çekerek, sosyodemografik açıdan kıyaslandığında KKTC’deki kamu çalışanlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği algısının kadınlarda erkeklere oranla, bekarlarda evlilere oranla ve 40 yaş altı memurlarda 40 yaş üstü memurlara oranla daha yüksek olduğunun saptandığını söyledi.

Bengihan, araştırmaya katılan 210 memurun cinsiyete göre, eğitim düzeyleri incelendiğinde yüksek öğrenim seviyesinin erkeklerde kadınlara göre daha düşük olduğunun görüldüğünü ifade etti.