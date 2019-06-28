Devlet Piyangosu'nunda kazanan numara Lefkoşa'dan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Haziran 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 64290 numaralı bilete isabet etti. Bilet Lefkoşa Kemal Conkbayır tarafından satıldı. Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 29 Haziran 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
64290
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
69925
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
51185
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20757
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10025
13898
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66045
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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24635
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26052
38019
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100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03147
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06456
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07850
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
813
904
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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42
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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