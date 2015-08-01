Devlet Piyangosu'nun özel çekilişindeki Mercedes'in talihlisi Mahmut Kekez oldu.

Kekez, ödülü paraya çevirerek ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz özel çekilişindeki ikramiyelerden biri olan araba sahibini buldu. Lefkoşa bayilerinden...

Kekez, ödülü paraya çevirerek ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti



Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz özel çekilişindeki ikramiyelerden biri olan araba sahibini buldu.

Lefkoşa bayilerinden Halil Selçuk’un sattığı “38709” numaralı bilete isabet eden Mercedes C 180 model arabayı Mahmut Kekez kazandı.

Kekez arabasının anahtarını Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ile Piyangolar Birim Sorumlusu Yudum Mişon’dan aldı.

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, buradaki konuşmasında Devlet Piyangosu’nun çıkma şansı en yüksek piyango olduğunu vurguladı.

Son aylardaki çalışmalarla piyango satışlarında ciddi artış sağlandığını dile getiren Cahitoğlu, vatandaşlardan Devlet Piyangosu’na sahip çıkmasını istedi.

Arabayı kazanan Mahmut Kekez ise konuşmasında mutluluğunu ifade ederek, ödülü paraya çevirerek ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.