Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım talihlisi belli oldu

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım 2019 tarihli çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 15 Kasım 2019 gecesi yapılan özel çekilişte 1 milyon TL’lik büyük ikramiyenin kazanan Ayşe Keçecioğlu tarafından teslim alındığı bildirildi. İkramiye Başbakan Ersin Tatar ve Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından teslim edildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Yıldızev, Yılbaşı için hazırlanan özel çekilişte de 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğuna vurgu yaptı.