Devlet Piyangosunda büyük ikramiye devretti

Devlet Piyangosu'nun bu akşamki çekilişinde,300 bin TL’lik büyük ikramiye 06574 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi'nin açıklamasına göre, 28 Mart çekilişi bu akşam yapıldı.

Çekilişte 300 Bin TL’lik büyük ikramiye, 06574 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu'nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan'da yapılacak ve bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak yarından itibaren satışa sunulacak.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06574

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

79210

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09319

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22946

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04694

21379

49215

52621

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00406

03878

09489

35189

58711

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04284

18843

20452

21901

25152

29968

36493

47955

49034

49639

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13550

23164

23218

24549

25442

25912

26721

32686

41489

43017

46541

67187

67802

76441

78540

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00574

01574

02574

03574

04574

05574

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06174

06274

06374

06474

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06524

06534

06544

06554

06564

06570

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06572

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06575

06576

06577

06578

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06584

06594

06674

06774

06874

06974

07574

08574

09574

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26574

36574

46574

56574

66574

76574

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

470

782

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

91

94

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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