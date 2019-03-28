Devlet Piyangosunda büyük ikramiye devretti

Devlet Piyangosu'nun bu akşamki çekilişinde,300 bin TL’lik büyük ikramiye 06574 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Spor Dairesi Piyangolar Birimi'nin açıklamasına göre, 28 Mart çekilişi bu akşam yapıldı.
Çekilişte 300 Bin TL’lik büyük ikramiye, 06574 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu'nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan'da yapılacak ve bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak yarından itibaren satışa sunulacak.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06574
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
79210
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09319
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22946
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04694
21379
49215
52621
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00406
03878
09489
35189
58711
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04284
18843
20452
21901
25152
29968
36493
47955
49034
49639
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13550
23164
23218
24549
25442
25912
26721
32686
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43017
46541
67187
67802
76441
78540
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00574
01574
02574
03574
04574
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06174
06274
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06534
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06564
06570
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06577
06578
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06584
06594
06674
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06974
07574
08574
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26574
36574
46574
56574
66574
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
470
782
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
91
94
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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