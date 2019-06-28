Devlet Piyangosu'nunda kazana numara Lefkoşa'dan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Haziran 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 64290 numaralı bilete isabet etti. Bilet Lefkoşa Kemal Conkbayır tarafından satıldı. Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 29 Haziran 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64290

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

69925

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

51185

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20757

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10025

13898

23940

66045

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00855

49386

66859

69447

78817

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17283

18023

24635

24919

26052

38019

42586

46586

48924

69010

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03147

06054

06456

07580

07850

08114

16756

22683

23671

32498

39631

39820

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48230

50208

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

04290

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24290

34290

44290

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66290

67290

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69290

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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

813

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Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35

42

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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