Devlet Piyangosu'nun büyük ikramiyesi Güzelyurt'ta

Piyangolar Birimi tarafından düzenlenen 18 Haziran Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.

Devlet Piyangosu’nun çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 47612 numaralı bilete isabet etti. Bilet Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak yarın itibarıyla satışa sunulacak

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

47612

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16459

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

74494

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

36029

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22984

25213

30209

32942

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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40354

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27907

28419

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62818

63657

68121

71742

73405

79768

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00987

03305

04969

11553

13851

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48065

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54947

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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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