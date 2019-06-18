Devlet Piyangosu'nun büyük ikramiyesi Güzelyurt'ta

Piyangolar Birimi tarafından düzenlenen 18 Haziran Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.
Devlet Piyangosu’nun çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 47612 numaralı bilete isabet etti. Bilet Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak yarın itibarıyla satışa sunulacak
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
47612
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16459
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
74494
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
36029
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22984
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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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