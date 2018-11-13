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Devlet Piyangosu'nun büyük ikramiyesi çıkana kadar çekilecek

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Devlet Piyangosu'nun büyük ikramiyesi çıkana kadar çekilecek
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Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım 2018 tarihli çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceğini açıkladı.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilecek olan 15 Kasım 2018 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği belirtildi.

Birimden yapılan açıklamada konuşan sorumlu Biray Deliceırmak, şu ana kadar 130 bine yakın bilet satıldığını belirtti ve Devlet Piyangosu’nun çıkma olasılığı en yüksek piyango olduğuna vurgu yaptı. Halk tarafından yoğun ilgi gören büyük ikramiye için bilet satışlarının hala devam ettiğini belirten Deliceırmak, çekiliş için son 2 gün kaldığını da yineledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi 2018’de de şans dağıtmaya devam edecek. Her ayın 8, 18 ve 28’inde yani ayda üç kere çekiliyor.

15 Kasım 2018 Özel Çekilişi ikramiye listesi aşağıdaki gibidir;

  • 1 Adet – 1.000.000 TL
  • 1 Adet – 50.000 TL
  • 1 Adet – 25.000 TL
  • 5 Adet – 10.000 TL
  • 5 Adet – 5.000 TL
  • 5 Adet – 2.500 TL
  • 15 Adet – 1.000 TL
  • 15 Adet - 500 TL
  • 20 Adet - 250 TL
  • 20 Adet - 100 TL
  • 400 Adet - 75 TL
  • 4000 Adet - 50 TL
  • 40.000 Adet (Amorti) - 25 TL
  • 49 Adet (Teselli) – 1.000 TL
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