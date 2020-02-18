Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye İskele'de satıldı

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 900.000TL, İskele bayisi olan Gökhan Yıldıran tarafından satılan "07605 " numaralı bilete isabet etti.
28 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 300.000TL olacak. 28 Şubat’ta gerçekleşecek olan çekilişin bilet fiyatı 20TL olarak yarından (19 Şubat 2020) itibaren satışa sunulacak.
900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07605
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
78228
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
63240
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21629
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17481
17638
29158
76595
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01884
18036
28233
41554
46870
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15058
17418
25377
29654
47202
47273
58215
58753
67590
69529
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02805
04437
05630
08015
15082
26258
28776
45115
47304
49315
53130
73553
74456
77333
79860
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00605
01605
02605
03605
04605
05605
06605
07005
07105
07205
07305
07405
07505
07600
07601
07602
07603
07604
07606
07607
07608
07609
07615
07625
07635
07645
07655
07665
07675
07685
07695
07705
07805
07905
08605
09605
17605
27605
37605
47605
57605
67605
77605
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
135
193
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
77
94
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
7