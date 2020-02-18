Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye İskele'de satıldı

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 900.000TL, İskele bayisi olan Gökhan Yıldıran tarafından satılan "07605 " numaralı bilete isabet etti.



28 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 300.000TL olacak. 28 Şubat’ta gerçekleşecek olan çekilişin bilet fiyatı 20TL olarak yarından (19 Şubat 2020) itibaren satışa sunulacak.

900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07605

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

78228

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

63240

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21629

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17481

17638

29158

76595

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01884

18036

28233

41554

46870

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15058

17418

25377

29654

47202

47273

58215

58753

67590

69529

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02805

04437

05630

08015

15082

26258

28776

45115

47304

49315

53130

73553

74456

77333

79860

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00605

01605

02605

03605

04605

05605

06605

07005

07105

07205

07305

07405

07505

07600

07601

07602

07603

07604

07606

07607

07608

07609

07615

07625

07635

07645

07655

07665

07675

07685

07695

07705

07805

07905

08605

09605

17605

27605

37605

47605

57605

67605

77605

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

135

193

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

77

94

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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