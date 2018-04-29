Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi, 28 Nisan çekilişinde büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet ettiğini ve devrettiğini açıkladı.
Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiyenin 600 bin TL’ye yükseltildiği kaydedildi.
Devlet Piyangosu’nun dün akşam yapılan çekilişinde “30238” numaralı satılmayan bilete isabet eden 400 bin TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
Açıklamada, 8 Mayıs tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiyenin 600 bin TL, toplam ikramiyenin de 924 bin 100 TL ve bilet satış fiyatının da 15 TL olarak belirlendiğini ve bugünden itibaren satışa sunulacağı vurgulandı.
18 Nisan ve 28 Nisan tarihinde satılmayan bilete isabet ederek devreden Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye çıkana kadar çekilecek.
Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği kaydedilirken, Resmi adresten biletlerin kontrol edilmeden atılmaması uyarısında bulunuldu.
28.04.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
400.000 TL İkramiye Kazanan Numara
30238
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
39727
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
78437
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
72717
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12838 21447 22837
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03969 26628 36485 45137 58839
59889
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02458 14692 33573 34699 46065
47231 51540 58270
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02958 12457 16764 20474 28596
35562 41669 55184 61058 61116
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01886 04695 08236 11588 19259
21627 28129 29514 32694 35027
36908 37879 43200 43357 45354
46673 47007 48084 49853 54214
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00238 10238 20238 30038 30138
30208 30218 30228 30230 30231
30232 30233 30234 30235 30236
30237 30239 30248 30258 30268
30278 30288 30298 30338 30438
30538 30638 30738 30838 30938
31238 32238 33238 34238 35238
36238 37238 38238 39238 40238
50238 60238 70238
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09
37
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1
7