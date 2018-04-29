Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi, 28 Nisan çekilişinde büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet ettiğini ve devrettiğini açıkladı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiyenin 600 bin TL’ye yükseltildiği kaydedildi.

Devlet Piyangosu’nun dün akşam yapılan çekilişinde “30238” numaralı satılmayan bilete isabet eden 400 bin TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Açıklamada, 8 Mayıs tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiyenin 600 bin TL, toplam ikramiyenin de 924 bin 100 TL ve bilet satış fiyatının da 15 TL olarak belirlendiğini ve bugünden itibaren satışa sunulacağı vurgulandı.

18 Nisan ve 28 Nisan tarihinde satılmayan bilete isabet ederek devreden Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye çıkana kadar çekilecek.

Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği kaydedilirken, Resmi adresten biletlerin kontrol edilmeden atılmaması uyarısında bulunuldu.

28.04.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

400.000 TL İkramiye Kazanan Numara

30238

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

39727

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

78437

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

72717

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12838 21447 22837

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03969 26628 36485 45137 58839

59889

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02458 14692 33573 34699 46065

47231 51540 58270

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02958 12457 16764 20474 28596

35562 41669 55184 61058 61116

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01886 04695 08236 11588 19259

21627 28129 29514 32694 35027

36908 37879 43200 43357 45354

46673 47007 48084 49853 54214

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00238 10238 20238 30038 30138

30208 30218 30228 30230 30231

30232 30233 30234 30235 30236

30237 30239 30248 30258 30268

30278 30288 30298 30338 30438

30538 30638 30738 30838 30938

31238 32238 33238 34238 35238

36238 37238 38238 39238 40238

50238 60238 70238

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09

37

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1

7