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Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

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Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti
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Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi, 28 Nisan çekilişinde büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet ettiğini ve devrettiğini açıkladı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiyenin 600 bin TL’ye yükseltildiği kaydedildi.

Devlet Piyangosu’nun dün akşam yapılan çekilişinde “30238” numaralı satılmayan bilete isabet eden 400 bin TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Açıklamada, 8 Mayıs tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiyenin 600 bin TL, toplam ikramiyenin de 924 bin 100 TL ve bilet satış fiyatının da 15 TL olarak belirlendiğini ve bugünden itibaren satışa sunulacağı vurgulandı.

18 Nisan ve 28 Nisan tarihinde satılmayan bilete isabet ederek devreden Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye çıkana kadar çekilecek.

Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği kaydedilirken, Resmi adresten biletlerin kontrol edilmeden atılmaması uyarısında bulunuldu.

28.04.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

400.000 TL İkramiye Kazanan Numara

30238  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

39727  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

78437  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

72717  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12838  21447  22837  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03969  26628  36485  45137  58839  
59889  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02458  14692  33573  34699  46065  
47231  51540  58270  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02958  12457  16764  20474  28596  
35562  41669  55184  61058  61116  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01886  04695  08236  11588  19259  
21627  28129  29514  32694  35027  
36908  37879  43200  43357  45354  
46673  47007  48084  49853  54214  

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00238  10238  20238  30038  30138  
30208  30218  30228  30230  30231  
30232  30233  30234  30235  30236  
30237  30239  30248  30258  30268  
30278  30288  30298  30338  30438  
30538  30638  30738  30838  30938  
31238  32238  33238  34238  35238  
36238  37238  38238  39238  40238  
50238  60238  70238  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09

37

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1

7

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