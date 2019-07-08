Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 36007 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Temmuz 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

36007

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

76791

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

77964

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

79651

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01099

15773

33698

48828

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00041

06063

29047

38351

49287

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14435

17696

33693

39746

40233

41981

48489

62603

66093

79411

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00636

05605

08598

15917

18142

19150

22890

35101

44039

45037

50001

50459

51231

59617

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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32

35

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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