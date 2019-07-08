Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 36007 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Temmuz 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
36007
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
76791
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
77964
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
79651
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01099
15773
33698
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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00041
06063
29047
38351
49287
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14435
17696
33693
39746
40233
41981
48489
62603
66093
79411
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00636
05605
08598
15917
18142
19150
22890
35101
44039
45037
50001
50459
51231
59617
70192
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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423
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
32
35
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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