Devlet Piyangosu'nda 900 bin TL Girne'de satıldı

18 Nisan 2019 çekilişinde 900.000 TL'lik büyük ikramiye, 51509 numaralı bilete isabet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Nisan 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 900.000TL'lik büyük ikramiye Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan 51509 numaralı bilete isabet etti.



300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 28 Nisan tarihi için bilet fiyatı 20TL olarak yarından (19 Nisan 2019) itibaren satışa sunulacak.

900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

51509

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

58476

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64841

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15562

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09074

12142

59671

71464

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07016

20887

29228

52132

69651

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02167

16152

18520

19742

30622

39963

41917

45061

46201

70523

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13083

19982

28302

31534

35843

38138

38481

49272

56546

63307

63392

70521

76099

77022

77860

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

01509

11509

21509

31509

41509

50509

51009

51109

51209

51309

51409

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51503

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51505

51506

51507

51508

51519

51529

51539

51549

51559

51569

51579

51589

51599

51609

51709

51809

51909

52509

53509

54509

55509

56509

57509

58509

59509

61509

71509

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

126

447

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

46

70

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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