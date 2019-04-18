Devlet Piyangosu'nda 900 bin TL Girne'de satıldı

18 Nisan 2019 çekilişinde 900.000 TL'lik büyük ikramiye, 51509 numaralı bilete isabet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Nisan 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 900.000TL'lik büyük ikramiye Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan 51509 numaralı bilete isabet etti.
300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 28 Nisan tarihi için bilet fiyatı 20TL olarak yarından (19 Nisan 2019) itibaren satışa sunulacak.
900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
51509
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
58476
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
64841
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15562
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09074
12142
59671
71464
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07016
20887
29228
52132
69651
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02167
16152
18520
19742
30622
39963
41917
45061
46201
70523
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13083
19982
28302
31534
35843
38138
38481
49272
56546
63307
63392
70521
76099
77022
77860
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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21509
31509
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51909
52509
53509
54509
55509
56509
57509
58509
59509
61509
71509
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
126
447
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
46
70
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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