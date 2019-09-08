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Devlet Piyangosu'nda 900 bin TL çekilişi yapıldı

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Devlet Piyangosu'nda 900 bin TL çekilişi yapıldı
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8 Eylül 2019 çekilişinde 900.000 TL'lik büyük ikramiye, 56072 numaralı bilete isabet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 900.000TL'lik büyük ikramiye Girne bayisi Meriç Bahadi  tarafından satılan 56072 numaralı bilete isabet etti.

300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 18 Eylül tarihi için bilet fiyatı 20TL olarak yarından (9 Eylül  2019) itibaren satışa sunulacak.

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