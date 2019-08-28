Devlet Piyangosu'nda 600 Bin TL devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 47869 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyenin ise 900 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri 29 Ağustos 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır. 900 Bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 8 Eylül’deki çekilişin çıkana kadar çekileceği açıklandı.
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
47869
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
69023
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72589
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
35835
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20506
55910
64840
73205
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11601
42943
60299
68876
78327
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07259
20457
21110
27219
42964
48710
49948
53909
70798
70826
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01882
07008
16233
20319
38989
40694
43433
47215
50338
52646
58007
60194
61646
68587
71512
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07869
17869
27869
37869
40869
41869
42869
43869
44869
45869
46869
47069
47169
47269
47369
47469
47569
47669
47769
47809
47819
47829
47839
47849
47859
47860
47861
47862
47863
47864
47865
47866
47867
47868
47879
47889
47899
47969
48869
49869
57869
67869
77869
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
230
819
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07
28
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
9