Devlet Piyangosu'nda 600 Bin TL devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 47869 numaralı bilete isabet ederek devretti.



Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyenin ise 900 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri 29 Ağustos 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır. 900 Bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 8 Eylül’deki çekilişin çıkana kadar çekileceği açıklandı.

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

47869

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

69023

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

72589

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35835

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20506

55910

64840

73205

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11601

42943

60299

68876

78327

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07259

20457

21110

27219

42964

48710

49948

53909

70798

70826

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01882

07008

16233

20319

38989

40694

43433

47215

50338

52646

58007

60194

61646

68587

71512

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07869

17869

27869

37869

40869

41869

42869

43869

44869

45869

46869

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47169

47269

47369

47469

47569

47669

47769

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47819

47829

47839

47849

47859

47860

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47867

47868

47879

47889

47899

47969

48869

49869

57869

67869

77869

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

230

819

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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