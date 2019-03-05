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Devlet Piyangosu'nda 300 bin TL talihlisi ikramiyesini aldı

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Devlet Piyangosu'nda 300 bin TL talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 28 Şubat 2019 tarihli çekilişinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi Salih Avcı ödülü bugün Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak’tan teslim aldı.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2019 Devlet Piyangosu çekilişinde,“ 37938 ” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, kazanan Salih Avcı teslim aldı. Birim Sorumlusu Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Sonraki çekiliş 8 Mart’ta

Birimden verilen bilgiye göre 8 Martta gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiyenin 300 bin TL olarak belirlendiği ve çekiliş için biletlerin satışa sunulduğu öğrenildi.

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