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Devlet Piyangosu devretti

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Devlet Piyangosu devretti
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Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nin 18 Haziran Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.
Piyangolar Biriminden yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran’da tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiyenin 400 bin TL’ye yükseltildiği kaydedildi.
Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde “40461” numaralı satılmayan bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 
Bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400 bin TL ve toplam ikramiye 724 bin 100 TL olacak, biletler, satış fiyatı 15 TL’den bugün satışa sunulacak.
Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmî web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği belirtildi.

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