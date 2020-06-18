Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Haziran 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 37111 numaralı bilete isabet ederek devretti.
20 Temmuz’da 750 Bin TL
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz 2020 tarihinde özel çekiliş olarak gerçekleştiriliyor. Birimden yapılan açıklamada Barış ve Özgürlük Bayramına özel olarak yapılacak olan çekilişin 750.000 TL büyük ikramiyesi olacağına ve çekilişin çıkana kadar gerçekleşeceğine vurgu yapıldı. Bilet fiyatının 25 TL olarak belirlendiği 20 Temmuz çekilişi biletleri 19 Haziran Cuma (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.
Devreden İkramiye 8 Ağustos’da çekilecek
Devlet Piyangosu’nun 18 Haziran çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin devretmesinin ardından, araya 20 Temmuz Özel Çekilişi girmesinden ötürü; çekilişin 600 Bin TL büyük ikramiye ile 8 Ağustos’da çekileceği açıklandı.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37111
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05928
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20446
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
34393
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02807
29411
63799
66934
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17770
48988
56125
63473
72758
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08289
09693
19216
24049
25948
28438
33423
43477
43805
77569
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01736
04009
04721
12264
17611
32730
38368
42321
44775
55758
55872
63131
68772
71889
72976
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07111
17111
27111
30111
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67111
77111
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
014
419
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
50
71
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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