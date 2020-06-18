Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Haziran 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 37111 numaralı bilete isabet ederek devretti.

20 Temmuz’da 750 Bin TL

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz 2020 tarihinde özel çekiliş olarak gerçekleştiriliyor. Birimden yapılan açıklamada Barış ve Özgürlük Bayramına özel olarak yapılacak olan çekilişin 750.000 TL büyük ikramiyesi olacağına ve çekilişin çıkana kadar gerçekleşeceğine vurgu yapıldı. Bilet fiyatının 25 TL olarak belirlendiği 20 Temmuz çekilişi biletleri 19 Haziran Cuma (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Devreden İkramiye 8 Ağustos’da çekilecek

Devlet Piyangosu’nun 18 Haziran çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin devretmesinin ardından, araya 20 Temmuz Özel Çekilişi girmesinden ötürü; çekilişin 600 Bin TL büyük ikramiye ile 8 Ağustos’da çekileceği açıklandı.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37111

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05928

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20446

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

34393

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02807

29411

63799

66934

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17770

48988

56125

63473

72758

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08289

09693

19216

24049

25948

28438

33423

43477

43805

77569

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01736

04009

04721

12264

17611

32730

38368

42321

44775

55758

55872

63131

68772

71889

72976

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07111

17111

27111

30111

31111

32111

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34111

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38111

39111

47111

57111

67111

77111

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

014

419

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

50

71

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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