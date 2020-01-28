Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 07476 numaralı bilete isabet ederek devretti.



Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyenin ise 600 Bin TL olacağı çekiliş biletleri 29 Ocak (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07476

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03591

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

61077

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32731

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21407

44075

74888

75693

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17327

29286

29794

31526

55656

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14942

33857

47801

48227

49568

53582

54691

74241

74244

77244

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05350

09427

14285

21439

23578

23647

27593

30258

34964

37701

46199

56192

64192

65562

77459

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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03476

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07876

07976

08476

09476

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37476

47476

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67476

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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

974

992

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

91

94

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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