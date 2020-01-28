Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 07476 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyenin ise 600 Bin TL olacağı çekiliş biletleri 29 Ocak (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07476
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03591
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
61077
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
32731
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21407
44075
74888
75693
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17327
29286
29794
31526
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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14942
33857
47801
48227
49568
53582
54691
74241
74244
77244
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05350
09427
14285
21439
23578
23647
27593
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37701
46199
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
974
992
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
91
94
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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