Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 66616 numaralı bilete isabet ederek devretti.



Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 19 Eylül 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

66616

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

72917

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12065

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19840

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06710

08315

25899

65276

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26343

35353

58939

76483

79225

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03516

04286

06646

12939

13236

15920

22268

23032

45943

64030

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11355

20558

21604

24199

33314

38486

52116

53226

53445

53972

62234

63577

64270

69215

72996

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06616

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66916

67616

68616

69616

76616

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

448

898

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

80

83

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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