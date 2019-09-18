Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 66616 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 19 Eylül 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
66616
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72917
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12065
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19840
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06710
08315
25899
65276
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26343
35353
58939
76483
79225
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03516
04286
06646
12939
13236
15920
22268
23032
45943
64030
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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21604
24199
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53226
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
448
898
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
80
83
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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