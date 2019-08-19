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Devlet Piyangosu devretti

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Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye, 40148 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu devretti
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Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, bir sonraki çekilişin 28 Ağustos’ta gerçekleştirileceği ve büyük ikramiyenin 600 bin TL olacağı kaydedildi.

Yeni çekilişin biletleri bugünden itibaren 20 TL’den satışa sunuldu.

 

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