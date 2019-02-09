Devlet Piyangosu devretti

Devlet Piyangosu’nda dün akşam gerçekleştirilen çekilişte 300 bin TL’lik büyük ikramiye satılmayan bilete çıktığından bir sonraki çekilişe devretti.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye 11461 numaralı satılmayan bilete isabet etti.

Devreden ikramiyeyle birlikte büyük ikramiyesi 600 bin TL olan 18 Şubat çekilişine ait biletlerin 20 TL karşılığında bugün satılmaya başlanacağı belirtildi.