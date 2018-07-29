Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu’nun dün akşam yapılan 28 Temmuz çekilişinde, 600 bin TL’lik büyük ikramiye, "57521" numaralı bilete isabet etti.

Bilet, Gazimağusa bayisi Önay Solak tarafından satıldı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos’ta gerçekleşecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524 bin 100 TL olacak.

8 Ağustos çekilişinin biletleri bugün 15 TL’den satışa çıkarıldı.

28.07.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

600.000 TL İkramiye Kazanan Numara

57521

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

52495

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

75041

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

38521

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22110 61108 79194

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15334 20776 45401 57517 74291

79441

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14626 27295 29303 32422 34013

43771 68742 74326

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05836 05932 08252 19471 22726

29591 38297 57708 63317 64732

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00512 06039 11683 11832 17749

25016 26259 31076 32557 34821

35216 36440 47375 48093 62091

66372 69116 69271 71024 72069

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07521 17521 27521 37521 47521

67521 77521 50521 51521 52521

53521 54521 55521 56521 58521

59521 57021 57121 57221 57321

57421 57621 57721 57821 55921

57501 57511 57581 57541 57551

57561 57571 57581 57591 57520

57522 57523 57524 57525 57526

57527 57528 57529

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14

67

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2

5