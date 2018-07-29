Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu’nun dün akşam yapılan 28 Temmuz çekilişinde, 600 bin TL’lik büyük ikramiye, "57521" numaralı bilete isabet etti.
Bilet, Gazimağusa bayisi Önay Solak tarafından satıldı.
Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos’ta gerçekleşecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524 bin 100 TL olacak.
8 Ağustos çekilişinin biletleri bugün 15 TL’den satışa çıkarıldı.
28.07.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
600.000 TL İkramiye Kazanan Numara
57521
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
52495
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
75041
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
38521
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22110 61108 79194
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15334 20776 45401 57517 74291
79441
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14626 27295 29303 32422 34013
43771 68742 74326
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05836 05932 08252 19471 22726
29591 38297 57708 63317 64732
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00512 06039 11683 11832 17749
25016 26259 31076 32557 34821
35216 36440 47375 48093 62091
66372 69116 69271 71024 72069
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07521 17521 27521 37521 47521
67521 77521 50521 51521 52521
53521 54521 55521 56521 58521
59521 57021 57121 57221 57321
57421 57621 57721 57821 55921
57501 57511 57581 57541 57551
57561 57571 57581 57591 57520
57522 57523 57524 57525 57526
57527 57528 57529
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14
67
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
5