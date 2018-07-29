banner107
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
82 0
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
17 0
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
99 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
45 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
43 0
En iyi fantastik kitaplar
En iyi fantastik kitaplar
26 0
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
356 0
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
66 0
banner82
banner147

Devlet Piyangosu çekildi

banner27

Devlet Piyangosu çekildi
banner137

Devlet Piyangosu’nun dün akşam yapılan 28 Temmuz çekilişinde, 600 bin TL’lik büyük ikramiye, "57521" numaralı bilete isabet etti.
Bilet, Gazimağusa bayisi Önay Solak tarafından satıldı.
Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos’ta gerçekleşecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524 bin 100 TL olacak.
8 Ağustos çekilişinin biletleri bugün 15 TL’den satışa çıkarıldı.

28.07.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

600.000 TL İkramiye Kazanan Numara

57521  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

52495  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

75041  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

38521  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22110  61108  79194  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15334  20776  45401  57517  74291  
79441  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14626  27295  29303  32422  34013  
43771  68742  74326  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05836  05932  08252  19471  22726  
29591  38297  57708  63317  64732  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00512  06039  11683  11832  17749  
25016  26259  31076  32557  34821  
35216  36440  47375  48093  62091  
66372  69116  69271  71024  72069  

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07521  17521  27521  37521  47521  
67521  77521  50521  51521  52521  
53521  54521  55521  56521  58521  
59521  57021  57121  57221  57321  
57421  57621  57721  57821  55921  
57501  57511  57581  57541  57551  
57561  57571  57581  57591  57520  
57522  57523  57524  57525  57526  
57527  57528  57529  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14

67

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2

5

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.