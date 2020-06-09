Devlet piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu’nun 18 Mart tarihinde yapılacak olan ve salgın sebebi ile ertelenen çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Başbakanlık Piyangolar Birimi, Devlet Piyangosu’nun çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 19306 numaralı bilete isabet etti. Bilet Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunuldu.