Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Şubat 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 32096 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek ve çekiliş çıkana kadar devam edecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 Bin TL olarak 10 Şubat (Pazartesi) itibarıyla satışa sunulacak.

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32096

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21028

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

34256

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

45457

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22036

28744

43107

47150

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05332

34010

36784

45296

68431

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05405

08549

17096

26300

50508

50552

58319

70132

72525

76983

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02063

05632

05843

07567

16987

26752

30927

56078

58086

62720

67281

67550

72052

73602

76991

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

02096

12096

22096

30096

31096

32006

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32026

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39096

42096

52096

62096

72096

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

254

332

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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89

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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