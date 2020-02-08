Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Şubat 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 32096 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek ve çekiliş çıkana kadar devam edecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 Bin TL olarak 10 Şubat (Pazartesi) itibarıyla satışa sunulacak.
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
32096
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21028
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
34256
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
45457
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22036
28744
43107
47150
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05332
34010
36784
45296
68431
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05405
08549
17096
26300
50508
50552
58319
70132
72525
76983
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02063
05632
05843
07567
16987
26752
30927
56078
58086
62720
67281
67550
72052
73602
76991
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
02096
12096
22096
30096
31096
32006
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72096
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
254
332
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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89
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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