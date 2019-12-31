31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 1.750.000 TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Bayram Solak tarafından satılan "175379" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2019 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1.750.000TL'lik büyük ikramiye "175379" numaralı bilete isabet etti.

18 Ocak çekilişi çıkana kadar

18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 900.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

31 ARALIK 2019 - YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

1,750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

175379

200,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

158006

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

086921

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

010221

012562

107165

117304

186574

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

036428

044082

114522

176759

185805

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

084220

135781

136239

136638

185150

1,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

026584

028475

089414

093005

120244

136309

137031

137395

150315

157365

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

011735

033921

071616

073617

093378

126526

131172

131510

155464

170391

173330

175864

183001

194501

196066

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

009577

013512

019145

020127

031681

035372

040268

042984

054232

069913

082277

082910

110067

112212

156005

171477

184382

187812

191832

196051

1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

075379

105379

115379

125379

135379

145379

155379

165379

170379

171379

172379

173379

174379

175079

175179

175279

175309

175319

175329

175339

175349

175359

175369

175370

175371

175372

175373

175374

175375

175376

175377

175378

175389

175399

175479

175579

175679

175779

175879

175979

176379

177379

178379

179379

185379

195379

Son 4 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4478

9234

Son 3 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

248

376

Son 2 Rakamına Göre 70 TL İkramiye Kazanan Numaralar

34

54

Son 1 Rakamına Göre 35 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

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