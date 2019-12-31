31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 1.750.000 TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Bayram Solak tarafından satılan "175379" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2019 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1.750.000TL'lik büyük ikramiye "175379" numaralı bilete isabet etti.
18 Ocak çekilişi çıkana kadar
18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 900.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
31 ARALIK 2019 - YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
1,750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
175379
200,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
158006
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
086921
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
010221
012562
107165
117304
186574
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
036428
044082
114522
176759
185805
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
084220
135781
136239
136638
185150
1,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
026584
028475
089414
093005
120244
136309
137031
137395
150315
157365
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
011735
033921
071616
073617
093378
126526
131172
131510
155464
170391
173330
175864
183001
194501
196066
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
009577
013512
019145
020127
031681
035372
040268
042984
054232
069913
082277
082910
110067
112212
156005
171477
184382
187812
191832
196051
1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
075379
105379
115379
125379
135379
145379
155379
165379
170379
171379
172379
173379
174379
175079
175179
175279
175309
175319
175329
175339
175349
175359
175369
175370
175371
175372
175373
175374
175375
175376
175377
175378
175389
175399
175479
175579
175679
175779
175879
175979
176379
177379
178379
179379
185379
195379
Son 4 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4478
9234
Son 3 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
248
376
Son 2 Rakamına Göre 70 TL İkramiye Kazanan Numaralar
34
54
Son 1 Rakamına Göre 35 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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