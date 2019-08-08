Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 27316 numaralı bilete isabet etti Şanslı bilet Girne şubesi Mustafa Beyoğlu tarafından satılmıştır. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek ve büyük ikramiye 300 Bin TL olacaktır. Bilet fiyatı 20 TL olan biletler yarın (9 Ağustos)’ dan itibaren satışa sunulacaktır.
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27316
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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68
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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