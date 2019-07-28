Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 27848 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 29 Temmuz 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27848

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28738

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

60812

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20078

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07843

52085

77947

78757

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09105

29485

30210

42091

46844

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18849

20844

27347

30213

38287

39726

60007

68663

69731

73582

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00987

13625

21195

25495

32009

41584

47513

50599

52145

58128

67976

68877

72560

75735

77775

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07848

17848

20848

21848

22848

23848

24848

25848

26848

27048

27148

27248

27348

27448

27548

27648

27748

27808

27818

27828

27838

27840

27841

27842

27843

27844

27845

27846

27847

27849

27858

27868

27878

27888

27898

27948

28848

29848

37848

47848

57848

67848

77848

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

501

530

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31

64

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

8