Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 27848 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 29 Temmuz 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27848
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28738
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
60812
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20078
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07843
52085
77947
78757
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09105
29485
30210
42091
46844
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18849
20844
27347
30213
38287
39726
60007
68663
69731
73582
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00987
13625
21195
25495
32009
41584
47513
50599
52145
58128
67976
68877
72560
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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28848
29848
37848
47848
57848
67848
77848
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
501
530
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
31
64
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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