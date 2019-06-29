 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
4 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
25 0
 
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
78 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
16 0
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
435 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
461 0
banner82

Devlet Piyangosu çekildi

banner27

Devlet Piyangosu’nun 28 Haziran çekilişlinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye, 64290 numaralı bilete isabet etti.

banner315
Devlet Piyangosu çekildi
banner267

  

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, şanslı bilet Lefkoşa bayisi Kemal Conkbayır tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Temmuz’da yapılacak.  Bilet fiyatının 20 TL, büyük ikramiyenin ise 300 bin TL olduğu yeni çekilişin biletleri bugün satışa sunuldu.
Açıklamada, Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği belirtilerek biletlerin bu adresten kontrol edilmeden atılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.