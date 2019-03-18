Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye 28607 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye isabet eden bilet; Lefkoşa Bayisi Serdar Kumru tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 19 Mart 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28607
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09584
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
69954
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12360
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16285
16401
26075
67963
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11247
27612
37670
58736
69368
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02833
09388
11811
14928
15420
32085
38745
63176
72731
75494
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00933
11483
19090
26759
29796
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39906
43265
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53079
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65268
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
08607
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
045
815
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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60
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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