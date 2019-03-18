Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye 28607 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye isabet eden bilet; Lefkoşa Bayisi Serdar Kumru tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 19 Mart 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28607

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09584

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

69954

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12360

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16285

16401

26075

67963

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11247

27612

37670

58736

69368

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02833

09388

11811

14928

15420

32085

38745

63176

72731

75494

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00933

11483

19090

26759

29796

31456

39906

43265

44824

48876

53079

54048

65268

73666

75418

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

08607

18607

20607

21607

22607

23607

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25607

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38607

48607

58607

68607

78607

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

045

815

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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60

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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