Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 37938 numaralı bilete isabet etti. Bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.



Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 1 Mart 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37938

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

61994

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18812

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

60150

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03621

08221

27769

66775

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41563

45642

64355

74085

79238

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03131

09757

24604

33704

36667

48307

66942

69825

71850

73235

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01706

07206

15558

18013

25982

33587

46400

50788

53556

61715

64505

65561

69223

71904

73982

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07938

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67938

77938

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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421

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27

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Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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