Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 37938 numaralı bilete isabet etti. Bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 1 Mart 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37938
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
61994
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18812
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
60150
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03621
08221
27769
66775
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
41563
45642
64355
74085
79238
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03131
09757
24604
33704
36667
48307
66942
69825
71850
73235
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01706
07206
15558
18013
25982
33587
46400
50788
53556
61715
64505
65561
69223
71904
73982
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07938
17938
27938
30938
31938
32938
33938
34938
35938
36938
37038
37138
37238
37338
37438
37538
37638
37738
37838
37908
37918
37928
37930
37931
37932
37933
37934
37935
37936
37937
37939
37948
37958
37968
37978
37988
37998
38938
39938
47938
57938
67938
77938
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
029
421
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27
46
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
8