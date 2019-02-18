Devlet Piyangosu çekildi

18 Şubat 2019 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, 38770 numaralı bilete isabet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Şubat 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 600.000TL'lik büyük ikramiye Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan 38770 numaralı bilete isabet etti.

300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 28 Şubat tarihi için bilet fiyatı 20TL olarak yarından (19 Şubat 2019) itibaren satışa sunulacak.

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38770

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07056

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

25276

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27706

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28352

60687

61325

74642

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00190

11057

15062

28638

39251

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05175

20703

25752

28088

45377

56507

58932

61541

74152

74822

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00886

07518

22192

22618

26325

26384

27689

33792

38399

45266

45457

51613

53612

62261

64784

300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08770

18770

28770

30770

31770

32770

33770

34770

35770

36770

37770

38070

38170

38270

38370

38470

38570

38670

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38720

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38780

38790

38870

38970

39770

48770

58770

68770

78770

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

226

428

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

78

91

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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