Devlet Piyangosu çekildi

18 Şubat 2019 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, 38770 numaralı bilete isabet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Şubat 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 600.000TL'lik büyük ikramiye Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan 38770 numaralı bilete isabet etti.
300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 28 Şubat tarihi için bilet fiyatı 20TL olarak yarından (19 Şubat 2019) itibaren satışa sunulacak.
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38770
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07056
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
25276
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27706
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28352
60687
61325
74642
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00190
11057
15062
28638
39251
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05175
20703
25752
28088
45377
56507
58932
61541
74152
74822
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00886
07518
22192
22618
26325
26384
27689
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38399
45266
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51613
53612
62261
64784
300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08770
18770
28770
30770
31770
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38970
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48770
58770
68770
78770
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
226
428
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
78
91
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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