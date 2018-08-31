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Devlet Piyangosu büyük ikramiye talihlisi ikramiyesini aldı

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Devlet Piyangosu büyük ikramiye talihlisi ikramiyesini aldı
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Piyangosu’nun 28 Ağustos tarihli çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi Eser Arslan ödülü bugün Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak’tan teslim aldı.
Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos Devlet Piyangosu çekilişinde,“23064” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiye Arslan’a teslim edildi.
Birim Sorumlusu Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

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