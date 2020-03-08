Devlet Piyangosu 8 Mart çekili yapıldı

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 44068 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Mart 2020 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
44068
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16713
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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12908
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37751
46474
46612
51691
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61068
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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74068
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
63
81
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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