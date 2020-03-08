Devlet Piyangosu 8 Mart çekili yapıldı

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 44068 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Mart 2020 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

44068

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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12628

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21851

22394

25432

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72335

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100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02324

03891

12908

14945

17312

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37751

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61068

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

04068

14068

24068

34068

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43068

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48068

49068

54068

64068

74068

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

067

105

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

63

81

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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