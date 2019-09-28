Devlet Piyangosu 28 Eylül çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 46969 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişinin 15 Kasım özel çekilişi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olduğu ve çıkana kadar çekilişin yapılacağı da belirtildi. Bilet fiyatının 25 TL olarak belirlendiği özel çekiliş biletleri 30 Eylül Pazartesi itibarıyla satışa sunulacaktır.

900 Bin TL 18 Ocak’ta!

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım ve Yılbaşı Özel Çekilişlerinin ardından 28 Eylül tarihli çekilişinde devreden 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin 900 Bin TL olarak 18 Ocak’ta çıkana kadar çekiliş ile bir vatandaşı daha hayallerine kavuşturacağı vurgulandı.

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

46969

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

49945

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

53667

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59529

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07170

47499

50478

74793

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15974

16953

37380

44431

67203

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03932

12753

17123

17577

20345

58485

62561

65677

70565

78877

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08321

13384

15596

17734

17915

27587

35907

38029

41874

46814

47072

49629

61692

67335

68441

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06969

16969

26969

36969

40969

41969

42969

43969

44969

45969

46069

46169

46269

46369

46469

46569

46669

46769

46869

46909

46919

46929

46939

46949

46959

46960

46961

46962

46963

46964

46965

46966

46967

46968

46979

46989

46999

47969

48969

49969

56969

66969

76969

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

688

941

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

61

97

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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