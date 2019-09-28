Devlet Piyangosu 28 Eylül çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 46969 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişinin 15 Kasım özel çekilişi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olduğu ve çıkana kadar çekilişin yapılacağı da belirtildi. Bilet fiyatının 25 TL olarak belirlendiği özel çekiliş biletleri 30 Eylül Pazartesi itibarıyla satışa sunulacaktır.
900 Bin TL 18 Ocak’ta!
Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım ve Yılbaşı Özel Çekilişlerinin ardından 28 Eylül tarihli çekilişinde devreden 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin 900 Bin TL olarak 18 Ocak’ta çıkana kadar çekiliş ile bir vatandaşı daha hayallerine kavuşturacağı vurgulandı.
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
46969
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
49945
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
53667
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
59529
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07170
47499
50478
74793
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15974
16953
37380
44431
67203
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03932
12753
17123
17577
20345
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62561
65677
70565
78877
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08321
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15596
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35907
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46814
47072
49629
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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