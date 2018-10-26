“Devlet malı başkalarına verilemez”

TEL-SEN ve EL-SEN, Telekomünikasyon Dairesi’ne ait binaların başka kurumlara peşkeş çekilmek istendiği gerekçesiyle eyleme gitti. Sendikalar, siyasilerin her şeyi özelleştirip tekelleştirme peşinde olduklarını belirtti

TÜRK-SEN’e bağlı TEL-SEN VE EL-SEN sendikaları “Telekomünikasyon Dairesi’nin taşınmazlarının başka kurumlara peşkeş çekilmek istendiği” gerekçesiyle eylem yaptı.

Sendikalar, Telekomünikasyon Dairesi önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Daire Müdürünün odasına, Kooperatif Merkez Bankası’na ve Ulaştırma Bakanlığına siyah çelenk bıraktı.

Telekomünikasyon Dairesi önünde basına açıklamalarda bulunan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede bir yanlış anlaşılma bulunduğunu ve siyasilerin ülkeyi sadece kendilerinin sandıklarını kaydetti.

KKTC’yi havaalanı, havayolu olmayan, suyunun kontrolü başkalarının elinde bulunan, sağlığı-eğitimi özele devredilmiş bir ülke olarak niteleyen Bıçaklı, Telefon Dairesi’nin artan nüfusa ye yerleşime rağmen son 10 yılda 40 bin abone kaybettiğini, İstanbul’a uçak bilet fiyatlarının 250’den 1,250 TL’ye çıktığını, siyasilerin her şeyi özelleştirip tekelleştirme peşinde olduklarını savundu.

Güzelyurt Hastanesi’nin personel olmadığı için bitirilemediğini, Lefkoşa -Girne anayolunun aynı durumda olduğunu savunan Bıçaklı, Planlama İnşaat Dairesi’nin 1500 kişilik kadrosunun nerede olduğunu sordu.

Ülkenin bir vatandaşı olarak Telekomünikasyon Dairesi’nin görüntüsünden utanç duyduğunu belirten Bıçaklı, ülkede bir dönem, Telefon Dairesi’nin tamiratı için sendikanın grev yapmak zorunda bırakıldığını hatırlattı.

Bıçaklı, Dairenin karşısına yeni bina başlatılıp yıllardır atıl vaziyette beklediğine işaret ederek, binanın bir an önce bitirilip daireye teslim edilmesi gerektiğini, vatandaşların da daire personelinin de araba park edecek yer bulamadığını kaydetti.

Kooperatif Merkez Bankası için yapılan yeni binaya yönelik devlet arazisinin 2 yıllığına geçici olarak bankaya park yeri amaçlı devredilmeye çalışıldığını savunan Bıçaklı, hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak bunun yanlış olduğunu ve devletin malının geçici olarak dahi başka birine verilemeyeceğini söyledi.

Bıçaklı, Kooperatif Merkez Bankası’nın park yeri sorunu varsa bunu kendisinin çözmesi gerektiğine vurgu yaparak, Telekomünikasyon Dairesinin Müdürünün görevinin daire ve hizmetlerini daha ileriye götürecek icraatlarda bulunmak olduğunu kaydetti.