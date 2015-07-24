Devlet Hastanesi'nde çöplükler!

Devlet Hastanesi’nin bahçesinde ve etrafında yaşanan çevre kirliliği, duyarlı vatandaşların tepkisini topluyor. Melin DOBRAN Diyalog Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bahçesinde ve etrafında...

Devlet Hastanesi’nin bahçesinde ve etrafında yaşanan çevre kirliliği, duyarlı vatandaşların tepkisini topluyor.

Melin DOBRAN Diyalog

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bahçesinde ve etrafında yaşanan çevre kirliliği vatandaşların tepkisini topluyor.

Hastaneye giden vatandaşlar, bahçedeki görüntülerden rahatsız olduğunu dile getirdi. Poliklinik bahçesinde çöp torbaları ve karton kutular atıl vaziyette durduğunu, dere yatağının pisliklerle ve yosunla kaplı olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Deva bulmak için geldiğimiz hastanede mikrop kapacağız” dedi.

Hastane girişinden acil servisin arkasına kadar giden yolun ise hem bozuk hem de plastik direklerinin ezilmiş durumda olduğunu belirten vatandaşlar, “Kaldırımlar yıkık dökük. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların, hastane içindeki kaldırımları kullanmanın mümkün değil. Yıllardan beridir hastane pislik içerisinde. Hastalar buraya tedavi olmaya geliyor. Etraftaki pislik hastalık saçıyor. Bunun yanı sıra temizlenmemiş dere pis koku yayıyor. Dere içindeki çöpler yosun tutmuş. Sağlık Bakanlığı ve başhekim bunları görmüyor mu” diyerek tepkisini dile getirdi.