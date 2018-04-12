"Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ni acilen CMC’de sayım yapmalı"

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ni acilen CMC’de sayım yapmaya davet eden Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, dün CMC'deki hareketliliğin vinç ile tıra yükleme veya indirme işlemi 13.30 sonrasında devam ettiği ifade edildi

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, CMC’de dün meydana gelen hareketlilik ve tır trafiği konusunda yetkililerce “yanıltıcı açıklamalar yapıldığını” savunarak, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ni acilen CMC’de sayım yapmaya davet etti.

Dernek Başkanı Ahmet Hızlı yaptığı yazılı açıklamada, dün, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin ve bölgedeki sivil toplum örgütlerinin CMC içerisine giren tırlarla ilgili endişelerinden dolayı CMC önünde yaptığı eylem sonrası aldıkları bilgiye göre, saat 10.30 civarlarında Gümrük Dairesi personelinin söz konusu alana girdiğini, ancak 13.30 gibi de CMC’den ayrıldığını kaydetti. Hızlı, “Ancak vinç ile tıra yükleme veya indirme işlemi 13.30 sonrasında devam etti” dedi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü’nün basına verdiği bilgide, kendisinin bilgisi ve daire memurlarının gözetiminde olan bir yüklemeden bahsetmesinin, endişelerini daha da artırdığını kaydeden Hızlı, şöyle devam etti:

“Müdürün yapılmayan bir kontrolü yapılıyormuş gibi göstermesi şüphelerimizi de artırmaktadır. Bilindiği gibi, Serbest Bölge'den başka bir Serbest Bölge'ye mal sevki yapılacaksa yani mal gümrüksüz ve evraksız bir şekilde KKTC sınırları içerisinde seyahat edecek ise bu malın bir kısmı ve/veya değerli parçaları KKTC'de üçüncü bir şahsa satılabilir veya verilebilir düşüncesiyle bir gümrük memuru nezaretinde işlem yapılmalı ve seyahat gerçekleştirilmelidir.”

Müdürün açıklamalarının yanıltıcı olduğunu savunan Hızlı, “Lefke ve bölge halkı bir açıklama beklemektedir” dedi. Hızlı, yetkilileri konuyla ilgili şeffaf davranmaya ve ilgili bakanlığı “konuya el atmaya "çağırdı.

Hızlı şunları kaydetti:

“2003 yılında önce Doba Investments Ltd.’e kiralanan, ardından el değiştirip, Port İsbi’ye geçen CMC alanı, kiralanmadan önce Devlet Emlak Malzeme Dairesi tarafından yapılan sayım neticesinde CMC alanında kaç tane lokomotif ve vagon bulunduğu liste halinde elimizde olup, bilgimizdedir. Tüm bu endişelerimiz nedeniyle Devlet Emlak Malzeme Dairesi'ni acilen bir sayım yapmasını ve daha önce yapılan sayımda CMC alanında olanların halen yerinde olup olmadığının açıklamasını talep etmekteyiz. İlgili bakanlıkların konuya el atması ve devletin malı halkın malıdır mantığıyla hareket ederek, olayı şeffaflaştırması gerekmektedir. İlgili tüm bakanlık ve kurumları göreve davet ediyoruz.”