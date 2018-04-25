Devlet çöktü

Müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren yasa tasarısı Meclis’te oy çokluğuyla onaylandı. Başbakan Erhürman, tasarı ile yeni müşavir yaratmanın önüne geçmek istediklerini, kamu reformu ile de müşavirliği tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı

Hedef, müşavirliği ortadan kaldırmak

Müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren yasa tasarısı Meclis’te onaylandı. Başbakan Erhürman, tasarı ile yeni müşavir yaratmanın önüne geçmek istediklerini, kamu reformu ile de müşavirliği tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı

Müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından oyçokluğuyla onaylandı.

“Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” madde madde ele alındı ve bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Değişikliklerden sonra ise “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oyçokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu toplantısında daha sonra, yine müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı da ele alındı ve bu tasarı da oy çokluğuyla onaylandı.

Başbakan Tufan Erhürman, söylediği cümlelerin değiştirildiğini belirtti.

“Yasada 8 maddeden bir maddenin Anayasa’ya aykırı olduğunu ancak yasa tasarısının Anayasa Mahkemesine götürülmeyeceğini” söylemediğini kaydeden Erhürman, geçtiğimiz Cuma günü düzenlediği basın toplantısında bu konuya değindiğini ancak söz konusu ifadeleri kullanmadığını söyledi.

Erhürman, Başsavcılığın sadece bir noktada Anayasa’ya aykırılık ihtimalinden bahsettiğini söyleyerek, Anayasa Mahkemesi’ne gidilmeyeceği yönünde bir söz ise hiç sarf etmediğini ifade etti.

Kazanılmış hak ile ilgili olarak da iddialar yapıldığını söyleyen Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nde yer alan kazanılmış haklara ilişkin bazı maddeler okuyarak, bazı maddelerde memuriyette her türlü tüzük ve değişikliğin kişiyi etkileyebileceğini, kazanılmış iddiasında bulunulamayacağının yer aldığını belirtti.

120 müşavirin maaş aldığını, tahakkuk ettiğini, haklarının kazanılmış hak haline geldiğini söyleyen Erhürman, kazanılmış hak olması için bir durumun beklenti olmaktan çıkmış olması gerektiğini kaydetti.

Baştan beri kazanılmış hak teorisinin tartışılmaması gerektiğini söylediğini ancak haklı beklenti teorisinin ise tartışılabileceğini söyleyen Erhürman, yasanın haklı beklentinin korunması üzerinden hazırlandığını kaydetti.

Bu yasa ile esas amaçlarının devletin maliyesine yeni külfet bindirmemek olduğunu anımsatan Erhürman, “Yeni bir şey getirildiğinde hep yeni gelecek karışıklıklardan bahsediliyor. Mevcut durumdaki karışıklıklardan bahseden yok” dedi.

Bu yasa tasarısı ile yeni müşavir yaratmanın önüne geçmek istediklerini dile getiren Erhürman, kamu reformu ile de müşavirliği tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.