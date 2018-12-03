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"Devlet adına engellilerden özür diliyorum"

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Özersay, "Bugün ziyaretime gelen Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu üyelerini zemin katta yer alan bir müdürümüzün odasında misafir ettim ve kendilerinden devlet adına bunca yıllık bu vizyonsuzluk nedeniyle özür diledim" dedi

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"Devlet adına engellilerden özür diliyorum"
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, devlet adına engellilerden özür diledi. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün ziyaretine gelen engellilerin uygun alt yapı olmamasından dolayı ofisinin bulunduğu kata çıkamadığını ve konuklarını zemin katta kabul etmek durumunda kaldığına dikkat çekti. Özersay, "Bugün ziyaretime gelen Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu üyelerini zemin katta yer alan bir müdürümüzün odasında misafir ettim ve kendilerinden devlet adına bunca yıllık bu vizyonsuzluk nedeniyle özür diledim" dedi.

Özersay, bakanlıkta engellilerin kullanabileceği bir asansör için teklif aldıklarını belirterek şunları ifade etti:
“Bakanlık binamızda engelli bireylerin ikinci kata çıkmaları öngörülmemiş! Ya da ‘çıkmalarına ne gerek var ki’ denilmiş. Bugün ziyaretime gelen Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu üyelerini zemin katta yer alan bir müdürümüzün odasında misafir ettim ve kendilerinden devlet adına bunca yıllık bu vizyonsuzluk nedeniyle özür diledim. 

Evet bakanlığımızda giriş katında tekerlekli sandalyeyle giriş imkanı var ama ikinci kata yok. Göreve geldikten sonra Bakanlık binamızda engellilerin kullanabileceği bir asansör için gerekli projelendirmeyi yaptık, Haziran ayı gibi üç ayrı yerden de teklif aldık. 2019 bütçe yılında bu asansörü hayata geçireceğiz. Başbakanlık bünyesinde kurulan Kurul'un somut ve gerçekten uygulanabilir olanlara odaklanması ve bu türden önerilerle gelmesi durumunda bunların hayata geçmesini her alanda destekleyeceğimizi buradan da bir kez daha vurgulamak isterim.”

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