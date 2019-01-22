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Derya-Özersay polemiği

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CTP Milletvekili Doğuş Derya, Dışişleri Bakanı Özersay’ın hükümet adına gereğinden fazla konuştuğunu belirtti. Özersay ise Derya’ya “Boş konuşanlar muhatabım değildir” diye yanıt verdi

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Derya-Özersay polemiği
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın hükümet adına gereğinden fazla konuştuğunu belirtti. Derya, BRT’de katıldığı programda yaptığı açıklamada Özersay’ın hükümet protokolüne aykırı davrandığını belirtti.

Derya şöyle konuştu: Derya, “ Sayın Özersay gereğinden fazla çok konuşuyor... Verdiği mesajlar hükümetin içinde bulunduğu 4 partiyi temsil etmiyor. ... HP adına konuşabilir ama CTP federasyon tezini savunuyor... Başbakan bu konuda konuşmalı... Sayın Özersay çatı aday olmak istiyor diye UBP ile flörtleşmeleri olabilir... Yorum yapamam. Ama kamuoyu önünde CB ile istişare etmeli... Medya önünde bunu yapmasını kabul edemiyorum... Sanki toplum lideri kendisiymiş gibi davranıyor.... Yanlış buluyorum... Hükümet ortakları için yorum yapmam doğru değil. Sayın Başbakan'dan ricada bulunduk... Kendisi ile konuşacak... Sayın Özersay ne kadar anti federalistse ben de o kadar federalistim... Ama bunları kamuoyu önünde tartışmıyorum” diye konuştu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya’nın dün sabah yaptığı açıklamanın ardından bu konu üzerinden prim yapmaya çalışanların kendisinin muhatabı olmadığını belirtti.

Özersay, Dışişleri Bakanı olarak gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını ifade ederek “bir milletvekili “Özersay çok konuşuyor” diyerek aslında boş konuşuyor. Bu ülkenin bu anlamsız tartışmalarla kaybedecek zamanı yoktur. Bu türden polemikler üzerinden prim yapmaya çalışanlar benim muhatabım değildir” diye konuştu.

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