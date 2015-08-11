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Derya Kanbay, ana muhalefet Demokrat Parti-Ulusal Güçler'i (DP-UG) ziyaret etti.

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 Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, ana muhalefet Demokrat Parti-Ulusal Güçler’i (DP-UG) ziyaret etti. DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, saat 11:00’de  gerçekleştirilen...

Derya Kanbay, ana muhalefet Demokrat Parti-Ulusal Güçler'i (DP-UG) ziyaret etti.
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 Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, ana muhalefet Demokrat Parti-Ulusal Güçler’i (DP-UG) ziyaret etti.

DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, saat 11:00’de  gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, Kanbay’a yeni görevinde başarılar diledi.

Denktaş, karışık ve önemli bir dönemden geçildiğini belirterek, KKTC’nin olası bir çözüme hazırlanma açısından sıkıntıları bulunduğunu ve hazırlıksız olduğunu savundu.

Denktaş, devletin, olası bir çözümde taraflardan biri olması gerektiğine inanan bir parti olduğunu da vurguladı.

Serdar Denktaş, Türkiye ile ticaretin gelişmesini istediklerini belirtti.

Denktaş, ana muhalefet partisi olarak Kanbay’la iyi bir çalışma dönemi geçireceklerine inandıklarını da ifade etti.

KANBAY

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, parlamentoda temsil edilen siyasi parti yetkilileriyle tanışmak istediğini belirterek, bugünkü ziyaretle DP-UG’li yetkilileri daha yakından tanımayı amaçladığını kaydetti.

Kanbay, işlerini yaparken olabildiğince objektif şekilde işlerine yarayacak bilgi ve görüşleri toplayıp, üzerlerinde düşündükten sonra kendilerin yol haritaları çizmeye çalıştıklarını söyledi.

İnsanlarla diyalog kurup, fikirlerine kulak vermenin önemli olduğunu ifade eden Kanbay, sadece diplomatların değil, siyasette olan insanların da bunu yapabilmesi gerektiğini kaydetti.

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