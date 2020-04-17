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Derviş Eroğlu'nun acı günü

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Derviş Eroğlu'nun acı günü

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Londra’da yaşayan teyzesi Fikriye Halil Emir, koronaya yenik düşerek hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

İngiltere Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı Başkanı Hussain Hashim Bakayi Mustafa sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla “KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu’nun teyzesi Fikriye hanımı kaybettik, üzgünüz” dedi.

Hussain Hashim Bakayi Mustafa’nın paylaşımı şöyle: “Acımız çok büyük Londra'da, rahmetli nenemin teyze kızı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun öz teyzesi Fikriye halamızı kaybettik tüm ailemizin tüm Ergazi deki hısım akrabanın başı sağolsun.”

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