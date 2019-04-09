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Dernekler için mali yardım başvuru süresi 15 Nisan'da doluyor

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Kültür Dairesi’nin “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2019 yılında yapacağı mali yardımlar için başvuru kabul süreci, 15 Nisan tarihinde sona eriyor.

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Dernekler için mali yardım başvuru süresi 15 Nisan'da doluyor
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Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre, proje bazlı yapılacak yardımlar için, kültür ve sanatı amaç edinmiş derneklerden alınacak başvurular, mesai saatleri arasında Kültür Dairesinde kabul ediliyor.

Açıklamada, “Türkiye’de yapılan yerel seçimlerin henüz resmi olarak sonuçlanmamış olması nedeniyle, Türkiye’deki festivallere katılmak amacıyla proje sunacak olan ve resmi davet yazıları geciken dernekler, başvurularını 15 Nisan tarihine kadar tamamlamış olmaları şartıyla, sadece davet mektubunu, 26 Nisan 2019 tarihine kadar Kültür Dairesi’ne sunabilecekler” denildi.

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