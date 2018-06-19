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"Dernekler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” komitede oy birliğiyle kabul edildi

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"Dernekler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” komitede oy birliğiyle kabul edildi
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Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan “Dernekler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy birliğiyle kabul ederken; “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü.

Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel görüşmesini gerçekleştiren Komite, öneri ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi,  Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite, gündeminde bulunan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye de devam etti. Yasa Tasarısı ilerleyen toplantılarda ele alınmaya devam edilecek.

Komite toplantısına, Derya’yla birlikte, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, öneri sahipleri Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun yanı sıra, Başbakanlık, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı  ve Mülteci Hakları Derneği’nden yetkililer de katılarak, görüş ve önerilerini sundu.  

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