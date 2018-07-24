banner107
Diyarbakır'da bir garip olay
Diyarbakır'da bir garip olay
8 0
Esentepe sezonu açtı
Esentepe sezonu açtı
287 0
Japonya'da rekor sıcaklık
Japonya'da rekor sıcaklık
78 0
Dünyanın “en kirli” şehirleri
Dünyanın “en kirli” şehirleri
41 0
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
61 0
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
47 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
103 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
55 0
banner82
banner147

Derinya’nın açılmaması için imza kampanyası

banner27

Derinya sınır kapısının açılmasına karşı olan bir grup Mağusa kökenli Rum, imza kampanyası başlattı

Derinya’nın açılmaması için imza kampanyası
banner137

 

Derinya sınır kapısının açılması yönündeki çalışmalar devam ederken, aralarında EDEK Avrupa Parlamentosu üyesi Dimitris Papadakis, Eğitim eski Bakanı Kleri Angelidu’nun da aralarında bulunduğu 181 “Mağusa” kökenli Rum’un, Derinya sınır kapısının açılmaması için imza kampanyası başlattığı bildirildi.
Alithia gazetesi söz konusu bildiriye imza atanların, Derinya sınır kapısının açılmasına karşı olduklarını, söz konusu sınır kapısının açılmasının, sadece Maraş kentinin yasal sahiplerine iade edilirse anlam kazandığını dile getirdiklerini yazdı.
Habere göre, “Mağusa” kökenli Rumlar, kapının açılması durumunda, “işgalin kabullenilmesi ve Kıbrıslı vatandaşları, özellikle Mağusalıları, kendi şehirlerinde turist kılınmasına neden olacağını” savundu. 
Gazete, imza atanlar arasında EDEK AP üyesi Dimitris Papadakis, eski yargıç ve şu anda Kooperatif Bankası için araştırma yapan komitenin başkanı olan Yorgos Arestis, Eğitim eski Bakanı Kleri Angelidu, Hükümet eski Sözcüsü Petros Voskaridis, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK eski genel müdürü Themis Themistokleus’un da bulunduğunu yazdı.
Gazete, “Maraş Belediye Meclis üyeleri” Dimitriu Dimitris, Morfitis Andreas ve Siopahas Andreas’ın da bir açıklama yaparak Derinya sınır kapısının açılmasına karşı çıktıklarını belirtti.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.