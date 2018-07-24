Derinya’nın açılmaması için imza kampanyası

Derinya sınır kapısının açılmasına karşı olan bir grup Mağusa kökenli Rum, imza kampanyası başlattı

Derinya sınır kapısının açılması yönündeki çalışmalar devam ederken, aralarında EDEK Avrupa Parlamentosu üyesi Dimitris Papadakis, Eğitim eski Bakanı Kleri Angelidu’nun da aralarında bulunduğu 181 “Mağusa” kökenli Rum’un, Derinya sınır kapısının açılmaması için imza kampanyası başlattığı bildirildi.

Alithia gazetesi söz konusu bildiriye imza atanların, Derinya sınır kapısının açılmasına karşı olduklarını, söz konusu sınır kapısının açılmasının, sadece Maraş kentinin yasal sahiplerine iade edilirse anlam kazandığını dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre, “Mağusa” kökenli Rumlar, kapının açılması durumunda, “işgalin kabullenilmesi ve Kıbrıslı vatandaşları, özellikle Mağusalıları, kendi şehirlerinde turist kılınmasına neden olacağını” savundu.

Gazete, imza atanlar arasında EDEK AP üyesi Dimitris Papadakis, eski yargıç ve şu anda Kooperatif Bankası için araştırma yapan komitenin başkanı olan Yorgos Arestis, Eğitim eski Bakanı Kleri Angelidu, Hükümet eski Sözcüsü Petros Voskaridis, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK eski genel müdürü Themis Themistokleus’un da bulunduğunu yazdı.

Gazete, “Maraş Belediye Meclis üyeleri” Dimitriu Dimitris, Morfitis Andreas ve Siopahas Andreas’ın da bir açıklama yaparak Derinya sınır kapısının açılmasına karşı çıktıklarını belirtti.

