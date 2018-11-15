Derinya’dan yoğun geçiş

Derinya’da önceki gün 12’ye kadar “yayalar hariç” KKTC’den Güney Kıbrıs’a 98 Kıbrıslı Türk, 67 yabancı, 79 araç geçerken, Güney’den Kuzey’e ise 70 Kıbrıslı Rum, 138 yabancı ve 100 araç geçiş yaptı

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Rum polisinin verilerine dayanarak gece yarısından önceki gün 12’ye kadar KKTC’den Güney Kıbrıs’a 98 Kıbrıslı Türk, 67 yabancı, 79 da aracın geçtiğini yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye ise 70 Kıbrıslı Rum, 138 yabancı ve 100 araç geçiş yaptı.

Gazete yürüyerek KKTC’ye geçen Kıbrıslı Rum yayaların kaydedilmediğini sadece kimliklerinin kontrol edildiğini de belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Derinya ile Lefke-Aplıç sınır kapılarının açılmasının Rum gümrük memurlarında rahatsızlığa neden olduğunu yazdı.

Gümrük memurlarının normal çalışma saatlerinin dışında, söz konusu iki sınır kapısında çalışmaları için ek mesaiye çağrıldıklarını yazan gazete, ek mesai çalışmaya karşı olan birçok çalışanın Gümrük Müdürlüğü’ne karşı olası yasal tedbirler alınması konusunu incelediğini belirtti.

Habere göre, gümrük memurlarının ilk vardiyası sabah 03.00’ten, öğleden sonra 15.00’e; ikinci vardiyası ise 15.00’ten sabah 03.00’e kadardır.

Gümrük çalışanlarının, 7.5 saatlik çalışmanın ardından buna ek olarak, dinlenmeksizin 10 veya 14 saat çalıştıklarını ve ertesi gün işe gittiklerini savunduklarını yazan gazete çalışanların, sağlık ve güvenlik konularını gündeme getirdiklerini belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Kıbrıslı Türklerin, Lefke-Aplıç sınır kapısının açılmasının ardından Marathasa, Solea ve genel olarak Trodos bölgesine, Kıbrıslı Rumların ise Ksero (Gemikonağı) deniz bölgesine daha kolay ulaşabileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen Kıbrıslı Türklerin bazı zorluklarla karşılaştığını, araçları için sigorta çıkartamadıklarını çünkü ilgili memurun Lefke-Aplıç sınır kapısında bulunmadığını belirtti.