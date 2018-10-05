Derinya’daki sıkıntı pürüz mü mazeret mi?

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Derinya kapısının açılması için son çalışmalar yapıldı. Orada bazı pürüzler olduğu öne sürüldü ancak bunların pürüz mü yoksa Rum tarafından kaynaklanan mazeretler mi olduğu çok iyi değerlendirilmeli”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç kapıları konusunda Kıbrıs Türk tarafının siyasi iradeyi 3 yıl önce ortaya koyduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarafının bu kapıların açılması için çabalarını sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

Herhangi bir mazeretin arkasına saklanmadan, ortak bir noktada buluşup her iki kapıyı da açabilecek bir noktaya gelinebileceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yeter ki bu isteklilik sonuna kadar devam etsin” dedi.

“Herhangi bir şekilde siyasi irade yoktur” şeklindeki yaklaşımların artık bir kenara bırakılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu irade ordadır, gereği yapılmıştır. Yapılmaya devam edecektir. Bunun iyice anlaşılmasında yarar gördüm” dedi.

Derinya ve Aplıç kapıları konusuna değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu konuların New York’ta gündeme gelmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konun bir süredir gündemlerinde olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafının bu konuyla ilgili siyasi iradeyi 3 yıl önce ortaya koyduğunu ve açılmasını istediği kapıların açılması için çabalarını sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Son günlerde siyasi iradenin olmadığı yönünde eleştiriler aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çok açık ve net olarak şu hususun altını çizmek isterim ki, 3 yıl önce bir takım sıkıntılar yaşandı. Özellikle Derinya ile ilgili acaba farklı bir güzergah olabilir mi arayışı bizim önümüze getirildi. Ancak sonunda siyasi irade ortaya konularak uzlaşıldı” dedi.

Şimdi asfaltlanmış olan yol güzergahında Derinya kapısının açılması için son çalışmaların yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, orada bazı pürüzler olduğunun öne sürüldüğünü ancak bunların pürüz mü yoksa Rum tarafından kaynaklanan mazeretler mi olduğunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz kendi içimizde çalışmaları sonuna kadar yapacağız. Başbakan Erhürman ile de bunu konuştuk. Hükümetle de diğer yetkililerle de ele alacağım bu konuyu ve kapının nasıl en hızlı açılacağını hep birlikte değerlendireceğiz.”

Konu hakkında BM ile de temaslarda bulunacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konu hakkında Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de temasta bulunacağını, bunun kapının tam açılış gününün birlikte kararlaştırılması ve iki tarafın da aynı anda BM’ye aktarabilmesi için önemli olduğunu söyledi.

APLIÇ KAPISI…

Aplıç kapısı ile ilgili de siyasi irade anlamında herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını, tam tersine bu iradenin orada olduğunu, kapının açılmasıyla ilgili sonuna kadar uğraşlarının süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Öyle inanıyorum ki, çok yakın bir gelecekte bu açılışları yapabileceğiz” dedi.

“BİRİSİ AÇILSIN, DİĞERİ AYLARCA, YILLARCA BEKLESİN İSTEMEDİK”

Aplıç ile ilgili önemli gecikmenin Güney Kıbrıs’taki yolun durumundan kaynaklandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç iki farklı kapı olmasına rağmen ikisinin paralel bir süreçte, yakın bir zamanda açılmasının her zaman arzu edildiğini kaydetti.

“Birisi açılsın, diğeri aylarca, yıllarca beklesin istemedik. Aynı günde olmasa da ikisi paralel süreçte açılsın istedik” diyen Akıncı, Aplıç konusunda Güney Kıbrıs’ta yapılan çalışmaların sonuna yaklaşıldığını, Türk tarafının çalışmalarının da devam ettiğini ve tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı sözlerini şöyle tamamladı:

“Herhangi bir mazeretin arkasına saklanmadan, ortak bir noktada buluşup her iki kapıyı da açabilecek bir noktaya gelebileceğimize inanıyorum. Yeter ki bu isteklilik sonuna kadar devam etsin.

Bizim açımızdan bir engel olmayacaktır. Biz bu istekliliğimizi sonuna kadar götüreceğiz, en kısa sürede açılması için üzerimize düşeni yapacağız. Herhangi bir şekilde siyasi irade yoktur şeklindeki yaklaşımlar artık bir kenara bırakılsın. Bu irade ordadır, gereği yapılmıştır. Yapılmaya devam edecektir. Bunun iyice anlaşılmasında yarar gördüm.”