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Derinya ve Aplıç’a yeni düzenleme

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Ulaştırma Bakanlığı, Derinya ve Aplıç kapılarının Kuzey taraflarındaki altyapı eksikliklerini tamamlamak için çalışma yapıyor

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Derinya ve Aplıç’a yeni düzenleme
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Derinya ve Aplıç kapılarının Kuzey taraflarındaki altyapı eksikliklerinin, iki ayda  tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kısa süreli çalışmaların ardından geçici altyapısı hazırlanan Derinya ve Aplıç sınır kapılarının, 12 Kasım’da karşılıklı yaya ve araç geçişine açıldığı hatırlatılarak, geçen süre içerisinde kapılardan karşılıklı geçişlerde yoğunluk yaşandığı ve geçiş noktalarının kuzeyindeki altyapı yetersizliğinin göze çarptığı kaydedildi.

Açıklamada, “Söz konusu kapılarda kalıcı altyapı ile ilgili ihale süreci tamamlanmış, her iki kapıda da inşaat çalışmalarına başlanmış ve takriben iki ay sonra çalışmaların tamamlanması öngörülmüştür.” denildi.

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