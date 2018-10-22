Derinya ve Aplıç kapıları önümüzdeki ay açılabilir

Cumhurbaşkanı Akıncı, kapıların açılmaması için artık bir engel olmadığını belirterek, Rum Lider Anastasiadis ile yapacağı görüşmede kapıların açılması ile ilgili tarihin netleşeceğini kaydetti



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç kapılarının önümüzdeki ay içinde açılma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile yapacağı görüşmede kapıların açılması ile ilgili tarihin netleşeceğini de belirtti.

Türk tarafının Derinya ve Aplıç kapılarının açılması yönünde, kendisi göreve geldikten sonra siyasi irade ortaya koyduğunu ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kapıların açılmaması için artık bir engel olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Musatafa Akıncı, bu yönde Rum tarafı ile istişarelerinin sürdüğünü de kaydetti.

Konuşmasında Rum Lider Nicos Anastasiadis ile yapacağı görüşme konusunda değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, kapıların açılmasıyla ilgili tarihin bu görüşmede netleşeceği umudunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı bu tarihin muhtemelen kasım ayı içinde olabileceğini de söyledi.

