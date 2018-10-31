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Derinya ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da eş zamanlı açılacak

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Derinya ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da eş zamanlı açılacak
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Derinya ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da eş zamanlı olarak saat 12.00’de karşılıklı geçişlere açılıyor. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in uzun bir aradan sonra geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda açılış tarihi belirlenen kapılarda iki liderin de katılacağı, törensel bir düzenlemenin söz konusu olmadığı öğrenildi.
Liderler, daha fazla geçiş kapısı açılması için Mayıs 2015’te uzlaşıya varmış ve Lefke Aplıç ve Gazimağusa Derinya kapılarının açılması için çalışma başlatılmasını karara bağlamıştı.
KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında ilk sınır kapısının açıldığı 2003’ten bu yana 7 sınır kapısı bulunuyor. Aplıç ve Derinya ile sınır kapısı sayısı 9’a yükselecek.

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